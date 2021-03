1056 doser til Bydel Ullern neste uke

– Nå kontakter vi dem under 75 år, sier kommunikasjonsrådgiver Siri Dobloug i Bydel Ullern. Hun legger til at per 30. mars er 4058 innbyggere vaksinert og at bydelen i neste uke får 1056 doser.

Publisert: 31.03.2021 kl 08:50

BYDEL ULLERN: – Av disse er 1746 fullvaksinert, fortsetter Dobloug. I tillegg kommer helsepersonell og sykehjemsbeboere. Totalt antall vaksinerte inkludert helsepersonell er 4589 personer.

– I neste uke får Bydel Ullern 1056 vaksinedoser, sier Dobloug. Det betyr at en nå er i gang med å vaksinere innbyggere født i 1947 og 1948.



– Neste uke vaksinerer vi prioriteringsgruppe 4 – det vil si de som er aldersgruppen 65 til 74 år - og 18 til 64 år i høyrisikogruppen.

Bydelen ringer innbyggere for avtale om time for vaksinering.

– Det er bydelen som kontakter deg, sier Siri Dobloug og opplyser at e-postadressen er ullern.vaksinesenter@bun.oslo.kommune.no

Reviderer vaksineplanen

Problemer med levering av vaksine, gjør at Folkehelseinstituttet må revidere vaksineplanen. FHIs leder, Camilla Stoltenberg, håper alle skal få vaksine innen august. Problemet er at de som skal levere vaksine, stadig endrer sine datoer for sine leveranser.

Det er vel én av ti nordmenn som til nå har fått minst én dose koronavaksine. Etter flere meldinger om leveransesvikt den siste tiden, kommer FHI i ettermiddag med et nytt vaksinasjonsscenario.



Til nå har rundt 615.500 nordmenn fått minst én dose av en koronavaksine. Det tilsvarer 11 prosent av befolkningen. 271.000 er fullvaksinert.

Før helgen varslet Johnson & Johnson om at de ikke kan levere 310.000 doser som lovet i april, men at tallet er redusert til 52.000.

Skal åpne samfunnet

Regjeringen arbeider med en åpningsplan. Statsminister Erna Solberg har uttalt at det har vært et uvanlig år med raske beslutninger og mye tvil hvor nordmenn har måttet leve med svært inngripende tiltak.

Den vanskeligste beslutningen for regjeringen har vært skole-nedstengingen. Solberg har i ettertid sagt at regjeringen kanskje ikke ville ha stengt skolene på samme måte hvis en hadde visst det en nå vet om gult og rødt nivå. Solberg mener likevel at det er riktig å stenge skoler når det for eksempel kommer mutantutbrudd.

De muterte

Det er de muterte virusene som bekymrer statsministeren mest fordi de er mer smittsomme. Konsekvensen ble strengere tiltak og ikke et åpnere samfunn. Statsministeren har ved flere anledninger gitt uttrykk for at det er mer krevende å åpne framfor å stenge ned.

Avveiningen er hele tiden: Hvor går balansen mellom tiltakene og konsekvensene av tiltakene?

